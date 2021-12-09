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Дерматолог рассказала о вреде мороза для кожи

Светлана Иванова
11:15 09.12.2021
Под воздействием холодов сосуды еще больше повреждаются, поэтому коже необходим соответствующий сезону уход, отметила доктор.
Дерматолог рассказала о вреде мороза для кожи
© Фото: Simon Katzer, imageBROKER, Globallookpress
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Под воздействием низких температур кожа может повреждаться. Особенно вредны зимние длительные прогулки для тех людей, кто страдает от дерматологических заболеваний (таких как купероз и розацеа). Об этом рассказала врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова.

Как пояснила специалист, под воздействием холодов сосуды еще больше повреждаются и появляются новые телеангиэктазии (стойкое расширение мелких сосудов).

При низких температурах сальные железы начинают работать в более экономном режиме, в результате кожа пересушивается, так как лишается липидной защиты, уточнила врач в беседе с «Известиями».

«Если у вас кожа тонкая и чувствительная, лицо, безусловно, пострадает от ветра и низких температур», - добавила Андриянова.

Чтобы минимизировать повреждение кожи во время зимних прогулок, нужен соответствующий сезону уход: агрессивные средства лучше заменить на деликатные, увлажняющие летние кремы - на питательные и защищающие, посоветовала дерматолог.

Доктор также призвала не забывать о солнцезащитных средствах, а также принимать биологические добавки, витамины группы В и аскорбиновую кислоту, которые помогут противостоять агрессивному воздействию холода. Полезны для кожи сосудоукрепляющие чаи (шиповник, черная смородина, малина) и отказ от курения и употребления крепких алкогольных напитков, заключила специалист.

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