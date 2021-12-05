До минус 15: названы сроки прихода «серьезной зимы» в Москву

Серьезные зимние морозы придут в столицу России уже 10 декабря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни москвичам стоит ожидать температуру ниже нуля, однако она не будет опускаться сильно. Так, 7 декабря может даже случиться короткое потепление до плюс 1 градуса.

Однако с 10 декабря днем будет наблюдаться 7-10 градусов мороза. Ночью термометры покажут 10-15 градусов. В некоторых районах столицы высота сугробов будет достигать до 10 сантиметров.

«Это уже такая серьезная зима», - отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ранее он рассказал, что в некоторые российские регионы в ближайшее время придут сильные заморозки. Так, по словам метеоролога, температура до минус 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию.