В стране и мире По факту схода с рельсов грузового поезда в Кировской области возбуждено уголовное дело Кира Карон В результате транспортного происшествия железной дороге причинен крупный ущерб. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Кировской области после схода с рельсов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, повлекшее причинение крупного ущерба. Напомним, что инцидент произошел на перегоне Киров Котласский - Чухломинский в Кировской области, по предварительной информации, произошел сход тепловоза и, предварительно, шести вагонов грузового состава. Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента не допущено, повреждены две опоры ЛЭП. В вагонах находятся железо-бетонные изделия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика