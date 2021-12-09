По факту схода с рельсов грузового поезда в Кировской области возбуждено уголовное дело
В результате транспортного происшествия железной дороге причинен крупный ущерб.
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В Кировской области после схода с рельсов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, повлекшее причинение крупного ущерба.
Напомним, что инцидент произошел на перегоне Киров Котласский - Чухломинский в Кировской области, по предварительной информации, произошел сход тепловоза и, предварительно, шести вагонов грузового состава.
Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента не допущено, повреждены две опоры ЛЭП. В вагонах находятся железо-бетонные изделия.