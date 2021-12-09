В Кировской области проводится проверка в связи со сходом с рельс железнодорожных вагонов

На перегоне Киров Котласский - Чухломинский в Кировской области, по предварительной информации, произошел сход тепловоза и, предварительно, шести вагонов грузового состава. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что в вагонах находятся железо-бетонные изделия. По данному происшествию проводится проверка, на место выехали следователи и криминалисты.

Ранее под Благовещенском локомотив сошел с рельсов после столкновения с грузовым автомобилем. Водитель грузовика выехал на переезд при запрещающем сигнале перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.