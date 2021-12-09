В Пентагоне понадеялись, что Киев будет применять Javelin только для самообороны

В Соединенных Штатах озвучили ожидания страны относительно применения Украиной американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. В первую очередь власти США понадеялись, что Киев будет использовать вооружения ответственным образом.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, американская сторона рассчитывает, что Javelin будут служить исключительно целям самообороны. Он также указал, что каких бы то ни было географических ограничений по их применению на украинской территории не предусматривается. Об этом пишет ТАСС.

Ранее стало известно о расширении линейки вооружений, поставляемых США украинским властям. В частности, в нее вошли дополнительные комплексы Javelin, Stinger и даже вертолет Ми-17 российского производства.