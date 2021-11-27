Посол РФ в Вашингтоне сообщил о расширении линейки вооружений, поставляемых США на Украину

США все больше расширяют линейку поставляемого на Украину вооружения. Об этом сообщил Посол России в США Анатолий Антонов.

«Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает тна Украину, она все больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали», - рассказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, Анатолий Антонов заявил, что США в январе покинут 27 российских дипломатов. Аналогичное число покинет Штаты в июне 2022 года.