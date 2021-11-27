Посол РФ в Вашингтоне сообщил о расширении линейки вооружений, поставляемых США на Украину
Анатолий Антонов, в частности, назвал российские Ми-17, которые вошли в линейку вооружения.
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США все больше расширяют линейку поставляемого на Украину вооружения. Об этом сообщил Посол России в США Анатолий Антонов.
«Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает тна Украину, она все больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали», - рассказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Кроме того, Анатолий Антонов заявил, что США в январе покинут 27 российских дипломатов. Аналогичное число покинет Штаты в июне 2022 года.