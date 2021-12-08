Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: стрелявший в МФЦ не состоит на учете у психиатров

Кира Карон
09:55 08.12.2021
В МФЦ «Рязанский» днем седьмого декабря на юго-востоке Москвы произошла стрельба. Огонь открыл мужчина после отказа надеть маску.
СМИ: стрелявший в МФЦ не состоит на учете у психиатров
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Читайте нас на:

Мужчина, который предположительно устроил стрельбу в здании московского МФЦ, на учете у психиатров и в наркодиспансерах не состоит, а также не имеет судимостей. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Задержанный, по словам источника, уроженец Москвы. Он живет в Рязанском районе, на него не зарегистрировано никакого оружия, заключил источник.

Днем седьмого декабря в СМИ появилась информация, что на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании МФЦ. В результате нападения два человека погибли, еще несколько ранены, в том числе десятилетняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сотрудник охраны, погибший при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы, а также полицейский, который задержал стрелявшего, совершили героический поступок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:51 В стране и мире
Срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов
09:29 В стране и мире
Нуланд: РФ изолируют от финансовой системы в случае «вторжения» на Украину
09:05 В стране и мире
Видео
В Хабаровском крае стая бродячих собак напала на 10-летнюю девочку
07:30 В стране и мире
В США одобрен оборонный бюджет страны на следующий год
06:54 В стране и мире
Президент Аргентины сообщил о хорошем самочувствии после прививки «Спутником V»
Популярное
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Украинская проблематика в переговорах Путина и Байдена заняла преобладающее место
Доктор Мясников посоветовал отказаться от трех «белых» продуктов ради здоровья
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.