В стране и мире СМИ: стрелявший в МФЦ не состоит на учете у психиатров Кира Карон В МФЦ «Рязанский» днем седьмого декабря на юго-востоке Москвы произошла стрельба. Огонь открыл мужчина после отказа надеть маску. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Мужчина, который предположительно устроил стрельбу в здании московского МФЦ, на учете у психиатров и в наркодиспансерах не состоит, а также не имеет судимостей. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.



Задержанный, по словам источника, уроженец Москвы. Он живет в Рязанском районе, на него не зарегистрировано никакого оружия, заключил источник.



Днем седьмого декабря в СМИ появилась информация, что на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании МФЦ. В результате нападения два человека погибли, еще несколько ранены, в том числе десятилетняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сотрудник охраны, погибший при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы, а также полицейский, который задержал стрелявшего, совершили героический поступок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика