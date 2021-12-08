СМИ: стрелявший в МФЦ не состоит на учете у психиатров
Мужчина, который предположительно устроил стрельбу в здании московского МФЦ, на учете у психиатров и в наркодиспансерах не состоит, а также не имеет судимостей. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Задержанный, по словам источника, уроженец Москвы. Он живет в Рязанском районе, на него не зарегистрировано никакого оружия, заключил источник.
Днем седьмого декабря в СМИ появилась информация, что на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании МФЦ. В результате нападения два человека погибли, еще несколько ранены, в том числе десятилетняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сотрудник охраны, погибший при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы, а также полицейский, который задержал стрелявшего, совершили героический поступок.