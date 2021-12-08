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Нуланд: РФ изолируют от финансовой системы в случае «вторжения» на Украину

Кира Карон
09:29 08.12.2021
Об этом она заявила в ходе слушаний в комитете по иностранным делам американского конгресса.
Нуланд: РФ изолируют от финансовой системы в случае «вторжения» на Украину
© Фото: imago-images, Globallookpress
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США с союзниками обсуждают вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы, в случае российского «вторжения» на Украину. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам американского конгресса.


«То, о чем мы говорим, по сути, будет равносильно полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями, которые это повлечёт для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли», - сказала Нуланд.

Ранее представитель администрации США рассказал, что американская сторона не планирует применять военную мощь против России в случае реализации приписываемых ей планов по «вторжению» на Украину.

Вдобавок представитель администрации США сообщил, что Америка готова нанести «нанести экономический вред» РФ в случае ее «нападения» на территорию Украины.

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