США не намерены применять военную силу в отношении РФ в случае «конфликта на Украине»

Представитель администрации США рассказал, что американская сторона не планирует применять военную мощь против России в случае реализации приписываемых ей планов по «вторжению» на Украину.

«Я бы сказал, что США не стремятся оказаться в обстоятельствах, когда фокусом наших контрмер станет прямое использование американской военной силы», - заявил чиновник в ходе брифинга.

Вдобавок представитель администрации США сообщил, что Америка готова нанести «нанести экономический вред» РФ в случае ее «нападения» на территорию Украины.

«Мы считаем, что у нас есть путь, который будет включать значительные экономические контрмеры со стороны как Европы, так и США, которые включали бы значительный, жестокий экономический вред для российской экономики», - сообщил представитель американской администрации.

Ранее в Белом доме заявили, что не знают о решении РФ по «военной эскалации» на Украине. США считают, по словам представителя американской администрации, что Россия готова «напасть» на Украину с трех сторон.