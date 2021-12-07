Попова заявила, что в стационарах находятся уже 24 прибывших из ЮАР человека

Из общего числа прибывших из ЮАР в РФ в стационарах находятся уже 24 человека. У части из них - положительный тест, у некоторых - симптомы коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова

«Из общего количества приезжих, а там их почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. Госпитализированы в основном потому, что положительный ПЦР. Но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но появляются клинические проявления», - пояснила она.

По словам Поповой, число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР каждый день становится больше. Она сообщила, что под контролем медиков находятся пациенты,у которых подтвердилось заражение омикрон-штаммом коронавируса.

«Пациенты находятся под медицинским наблюдением. И я абсолютно уверена, что при таком контроле, который за ними осуществлен, а за ними профессиональные врачи присматривают и наблюдают их специалисты очень высокого уровня, я надеюсь, что там все будет хорошо», - отметила глава ведомства.

В связи с появлением «омикрона», в стране «ужесточили контроль, но границы не закрывают». Попова также рассказала, что пограничная служба проверяет у прибывших в Россию в паспорте штампы тех стран, с кем ограничено сообщение.

«У нас сложилась, так скажем, своя практика. Так же, как и оставшиеся страны мира, мы ужесточили контроль. Но не закрываем своих границ. Если они (пограничная служба - прим. ред.) находят такой штамп, они передают информацию сотруднику Роспотребнадзора. Вместе с коллегами работают и специалисты, и сотрудники органов внутренних дел, и человек должен в этой ситуации уехать в обсерватор. То есть здесь желание обойти есть. А вот возможности, я надеюсь, не будет», - пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора также сообщила о сокращении срока действия ПЦР-теста. Это связано с информацией о том, что несмотря на высокую контагиозность дельта-штамма, «омикрон» еще более заразный.

«Сократить пришлось, потому что и контагиозность дельты, понятно, достаточно высокая и контагиозность нового штамма заявлена еще более высокая. Поэтому здесь ждать 72 часа сегодня уже неверно. И для иностранцев, которые пересекают границу РФ, мы тоже ведь поменяли время», - пояснила Попова.

Она подчеркнула, что все медицинские лаборатории подключены к госсистеме учета результатов тестов. После получения результата, по словам главы ведомства, информацию сразу передают туда.

«Лаборатория, которая закончила исследование, в течение часа передает это в общую систему, а система передает это в каждый личный кабинет каждого человека. То есть здесь плечо короткое. Вот с того момента, как результат получен, отсчитывается еще 48 часов, когда он действует», - пояснила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне стало известно, что зараженных омикрон-штаммом коронавируса российских туристов из ЮАР поместили в отдельный корпус санатория в Подмосковье. Отмечается, что на территорию впускают только медперсонал и сотрудников санатория.