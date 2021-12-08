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Президент Аргентины сообщил о хорошем самочувствии после прививки «Спутником V»

Кира Карон
06:54 08.12.2021
В первый раз Фернандес вакцинировался российским препаратом в январе этого года.
Президент Аргентины сообщил о хорошем самочувствии после прививки «Спутником V»
© Фото: @alferdez Twitter
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Посол России в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов сообщил, что президент Аргентины Альберто Фернандес после прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V» чувствует себя хорошо.

«И президент, и глава кабмина, и пять федеральных министров начали свои выступления с уже ставших традиционными слов признательности в адрес руководства России за помощь в сложную минуту, когда Россия в разгар пандемии первой пришла на помощь и поставила сюда "Спутник V"», - сказал Феоктистов.

По словам дипломата, президент отметил, что эта прививка «Спутником V» является третьей, в первый раз он вакцинировался в январе этого года.

Ранее Альберто Фернандес в рамках саммита G20 провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом. В ходе нее Фернандес отметил важность одобрения российской вакцины «Спутник V», которая широко применяется среди населения Аргентины в период пандемии COVID-19.

Гендиректор ВОЗ, в свою очередь, сообщил о прогрессе в процессе признания российской вакцины организацией.

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