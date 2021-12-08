Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белом доме заверили, что США далеки от эвакуации американцев с Украины

Анна Берестовая
02:48 08.12.2021
Американские власти указали, что в США далеки от эвакуации граждан с территории Украины.
В Белом доме заверили, что США далеки от эвакуации американцев с Украины
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

В настоящее время американские власти далеки от организации действий по эвакуации граждан США с территории Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя сообщения западной прессы о якобы ведущейся разработке соответствующих планов.

Она указала, что американские военные имеют большое количество всевозможных планов реагирования на различные потенциальные сценарии. Такого рода «заготовки» есть, по словам Псаки, и у Государственного департамента Соединенных Штатов.

Тем не менее, как объяснила пресс-секретарь, эвакуация американских граждан не входит в перечень стандартных решений для США. Представитель Белого дома отметила, что при ухудшении обстановки в регионе предполагается, что Соединенные Штаты публикуют предупреждения для граждан с призывом покинуть территорию или не въезжать на нее.

«Мы даже близко не на этом этапе в настоящий момент», - добавила Псаки.

Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикации американских СМИ вокруг темы якобы планирующейся эвакуации с Украины вбросом. Она также усомнилась в «источниках», будто бы сообщающих подобные сведения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:12 В стране и мире
МВД: сотрудник ОМВД в Гольяново подозревается во взяточничестве
01:21 В стране и мире
В Кремле рассказали о роли советников в переговорах Путина и Байдена
00:23 В стране и мире
Путин рассказал Байдену о «красных линиях» России
00:16 В стране и мире
Ушаков: Путин и Байден поручили своим командам обсудить чувствительные вопросы
23:48 В стране и мире
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
Популярное
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Украинская проблематика в переговорах Путина и Байдена заняла преобладающее место
Видео
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.