В Белом доме заверили, что США далеки от эвакуации американцев с Украины

В настоящее время американские власти далеки от организации действий по эвакуации граждан США с территории Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя сообщения западной прессы о якобы ведущейся разработке соответствующих планов.

Она указала, что американские военные имеют большое количество всевозможных планов реагирования на различные потенциальные сценарии. Такого рода «заготовки» есть, по словам Псаки, и у Государственного департамента Соединенных Штатов.

Тем не менее, как объяснила пресс-секретарь, эвакуация американских граждан не входит в перечень стандартных решений для США. Представитель Белого дома отметила, что при ухудшении обстановки в регионе предполагается, что Соединенные Штаты публикуют предупреждения для граждан с призывом покинуть территорию или не въезжать на нее.

«Мы даже близко не на этом этапе в настоящий момент», - добавила Псаки.

Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикации американских СМИ вокруг темы якобы планирующейся эвакуации с Украины вбросом. Она также усомнилась в «источниках», будто бы сообщающих подобные сведения.