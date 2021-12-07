Захарова назвала вбросом сообщение CNN об эвакуации граждан США из Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что информация о «проведении США эвакуации» собственных граждан из Украины на фоне якобы «вторжения» РФ на территорию страны является вбросом. Телеканал CNN ранее сообщал, что американское руководство изучает возможности и способы эвакуации американцев из Украины.

«Только что Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме. А скорее, выброс фейкового мусора: "власти США изучают возможность эвакуации из Украины американских граждан на фоне сообщений о якобы потенциальном "российском вторжении", сообщает CNN со ссылкой на источники". Знаем мы эти "источники CNN"», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее телеканал CNN опубликовал информацию, согласно которой руководство США сейчас рассматривает возможность введения санкций против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на территорию Украины. Сообщалось, что ограничительные меры могут коснуться энергетических компаний.