Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан с Днем Героев Отечества, отмечающимся в стране ежегодно 9 декабря. Глава государства отметил, что этот праздничный день знаменует подвиги истории и современности, в которых россияне своими делами и жизнями продемонстрировали истинное служение Родине.

Как отметил лидер РФ, доблесть и мужество героев, рожденных в нашей стране, отражают характер народа, его способность выстоять в сложнейших испытаниях и защитить независимость государства перед любой угрозой. Исключительная отвага защитников России, по словам Путина, всегда проявляла себя при отстаивании Родины.

«Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой. В годы Великой Отечественной войны непреодолимым препятствием для врага стал массовый, по сути, всенародный героизм... Преклоняемся перед всеми, кто приближал Великую Победу... Каждый из них - герой», - отметил президент.

Также в этот праздник, как указал государственный лидер, мы выражаем признательность гражданам, которые за свои выдающиеся заслуги были удостоены государственных наград. Владимир Путин выразил гордость за людей, преумножающих силу и могущество Российской Федерации своим подвижничеством и спасающих других, несмотря на риски.

Особые слова благодарности российский лидер адресовал медицинским работникам, а также представителям иных профессий, продолжающих в современном мире великие традиции верности долгу и бескорыстия. Путин отметил значимость того, что молодые люди наблюдают подобную преемственность и могут воспринимать любовь к Отчизне и к своему народу как надежную и прочную основу в жизни.

«В России живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к героям Отечества, к их подвигу объединяет всех нас... Убежден, так будет во все времена. С праздником вас!», - добавил президент.

Ранее сообщалось, что в ЗВО были переданы исторические боевые знамена 12 воинских частей, героически сражавшихся на рубежах обороны Москвы зимой 1941 года. В следующем году, согласно плану, боевые реликвии направятся представителям стран СНГ и стран антигитлеровской коалиции.