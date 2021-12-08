В Роскосмосе назвали стоимость посещения Восточного

Реальная стоимость посещения космодрома Восточный для взрослых составляет менее 10 тысяч рублей, а для детей - не более пяти тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. Сегодня, восьмого декабря, президенту РФ Владимиру Путину на встрече с молодыми учеными рассказали, что поездка обойдется почти в 100 тысяч рублей.

«Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный для взрослых граждан России с учетом услуг туроператора составляет менее 10 тысяч рублей, на ребенка - не более пяти тысяч рублей. Так, стоимость посещения космодрома группой в 100 человек с учетом полноценной туристической программы, с транспортным обслуживанием в период проведения пусковой кампании составляет 674 тысячи 110 рублей, то есть 6741 рубль на одного человека», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем Россия строит новый космодром при наличии Байконура. По его словам, Восточный будет именно современным, так как то, что создавалось в Советском Союзе, уже не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к космонавтике сегодняшнего дня. Вторая очередь строительства космодрома Восточный в Амурской области должна завершиться в декабре 2022 года.