Путин объяснил, зачем Россия строит новый космодром при наличии Байконура

Россия продолжит сотрудничать с Казахстаном на Байконуре, однако также создает свой современный космодром на Дальнем Востоке, так как это все же другая страна. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы сотрудничали и будем сотрудничать с Казахстаном. Но это все-таки, при всей нашей близости с этой страной... другое государство. И мы создаем на Дальнем Востоке современный российский космодром», - сказал глава государства на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.

Он подчеркнул, что космодром будет именно современным, так как то, что создавалось в Советском Союзе, уже не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к космонавтике сегодняшнего дня.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный в Амурской области должна завершиться в декабре 2022 года. Первый пуск с нового стартового комплекса для ракет семейства «Ангара» планируется произвести летом 2023 года. Восточный является первым гражданским космодромом в России, его общая площадь насчитывает около 700 квадратных километров.