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Путин пообещал поддержку российским спортсменам в отстаивании их прав и интересов

Марина Крижанвоская
22:53 08.12.2021
Путин выразил российским спортсменам слова поддержки в отстаивании их прав и интересов.
Путин пообещал поддержку российским спортсменам в отстаивании их прав и интересов
© Фото: Alexei Druzhinin Kremlin Pool Globallookpress
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В среду во Дворце гимнастки Ирины Винер-Усмановой президент России Владимир Путин обратился к спортсменам со словами поддержки. Во время проведения церемонии вручения Национальной спортивной премии было обнародовано послание президента Владимира Путина. В нем говорится, что государство продолжит поддерживать спортсменов в отстаивании их прав и интересов, а также будет создавать благоприятные условия для развития и подготовки будущих рекордсменов.

«Сегодня талантливым атлетам - победителям престижных международных соревнований, их тренерам, наставникам, специалистам, представителям средств массовой информации, меценатам и благотворителям будет вручена Национальная спортивная премия. От души поздравляю лауреатов с этой высокой, заслуженной наградой», - говорится в обращении президента.

Путин выразил убеждение, что подобные масштабные праздничные мероприятия имеют важное значение.

«Они предоставляют отличную возможность выразить искреннее, глубокое признание тем, кто вкладывает свои силы, энергию в развитие олимпийского и паралимпийского движений, популяризацию ценностей физической культуры, активного, здорового образа жизни», - приводит его слова РИА Новости.

Президент добавил, что эти люди «своими успехами вдохновляют других на покорение новых вершин», служа примером для молодежи.

«Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов и рекордсменов, уделять неустанное внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры. И конечно, продолжит поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы», - завершил он.

Путин пожелал всем участникам церемонии вручения Национальной спортивной премии здоровья, удачи и всего наилучшего. Ранее президент России поручил Министерству спорта обеспечить эффективную защиту прав и интересов россиян на международной спортивной арене.

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