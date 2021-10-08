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Путин поручил Минспорту восстановить статус РУСАДА и членство ВФЛА

Анна Назайкина
18:56 08.10.2021
Также ведомству было поручено обеспечить эффективную защиту прав и интересов россиян на международной спортивной арене.
Путин поручил Минспорту восстановить статус РУСАДА и членство ВФЛА
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин поручил Минспорту принять меры по восстановлению статуса РУСАДА и членства ВФЛА во Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций. Соответствующий список поручений главы государства был размещен на сайте Кремля.

«Минспорту ... при участии заинтересованных организаций принять меры, направленные на восстановление статуса Ассоциации Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" и членства Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация легкой атлетики" во Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций», - говорится в документе.

Кроме того, российский лидер поручил ведомству обеспечить эффективную защиту прав и интересов россиян на международной спортивной арене.

В поручении также указано, что доклады должны быть подготовлены и представлены до 30 марта и 26 декабря следующего года. Ответственным за исполнение был назначен глава Минспорта Олег Матыцин.

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