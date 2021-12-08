Шесть голов на двоих: «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы H прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3. За «сине-бело-голубых» забили голы Клаудиньо, Сердар Азмун и Магомед Оздоев. За «Челси» дубль оформил Тимо Вернер, еще один гол забил Ромелу Лукаку. «Зенит» пропустил свой самый быстрый гол в истории выступлений в Лиге чемпионов - футболист лондонского клуба Тимо Вернер забил гол на 83-й секунде.

Петербургский клуб с пятью очками занял третье место в группе - это позволит команде выступить в следующем году в плей-офф Лиги Европы.

Ранее «Зенит» и «Ростов» поделили очки в матче 17-го тура РПЛ. После 17 матчей петербургский клуб с 37 очками возглавлял турнирную таблицу, а «Ростов» с 18 очками был в активе на 11-й строчке.