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«Зенит» и «Ростов» поделили очки в матче 17-го тура РПЛ

Ян Брацкий
22:43 03.12.2021
После 17 матчей «Зенит» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу, а «Ростов» с 18 очками в активе на 11-й строчке.
«Зенит» и «Ростов» поделили очки в матче 17-го тура РПЛ
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Футболисты «Зенита» и «Ростова» сыграли вничью в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:2.

Начало встречи оказалось несколько обескураживающим для подопечных Сергея Семака. На 11-й минуте первого тайма Дмитрий Полоз реализовал пенальти, на исходе получаса игры Николай Комличенко упрочил преимущество гостей.

Еще до перерыва Клаудиньо сумел размочить счет, а под занавес встречи оформил дубль, точно пробив с 11-метровой отметки.

После 17 матчей «Зенит» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» обосновался на 11-й строчке с 18 очками в активе. В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с московскими динамовцами, а южане примут гостей из Екатеринбурга («Урал»).

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