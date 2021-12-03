Спорт «Зенит» и «Ростов» поделили очки в матче 17-го тура РПЛ Ян Брацкий После 17 матчей «Зенит» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу, а «Ростов» с 18 очками в активе на 11-й строчке. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Читайте нас на: Футболисты «Зенита» и «Ростова» сыграли вничью в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:2. Начало встречи оказалось несколько обескураживающим для подопечных Сергея Семака. На 11-й минуте первого тайма Дмитрий Полоз реализовал пенальти, на исходе получаса игры Николай Комличенко упрочил преимущество гостей. Еще до перерыва Клаудиньо сумел размочить счет, а под занавес встречи оформил дубль, точно пробив с 11-метровой отметки. После 17 матчей «Зенит» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» обосновался на 11-й строчке с 18 очками в активе. В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с московскими динамовцами, а южане примут гостей из Екатеринбурга («Урал»). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика