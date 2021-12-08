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Гендиректор ВОЗ сообщил, что «омикрон» может значительно повлиять на ход пандемии

Марина Крижановская
21:56 08.12.2021
Генеральный директор ВОЗ призвал усилить тестирование и выявление нового штамма по всему миру.
Гендиректор ВОЗ сообщил, что «омикрон» может значительно повлиять на ход пандемии
© Фото: Martin Wagner via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что на данный момент штамм «омикрон» уже выявлен предположительно в 57 странах мира. Его распространение может значительно повлиять на ход пандемии, но необходимы дополнительные данные об этом новом штамме.

«Некоторые характеристики «омикрона», в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, дают возможность предположить, что штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии», - приводит его слова РИА Новости.

Гебрейесус сообщил, что необходимо внимательно следить за распространением в мире данного штамма, чтобы понять, сможет ли он превзойти штамм «дельта».

«Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование биополимеров», - сообщил он во время брифинга в Женеве.

Гендиректор ВОЗ сказал, что согласно данным, поступающим из Южной Африки, возможно повторное заражение штаммом «омикрон». Он добавил, что в ближайшие недели станет ясно, как будет развиваться данный штамм коронавирусной инфекции.

«Если страны буду ждать до тех пор, пока их больницы не заполнятся, то мы уже проиграли», - сказал Гебрейесус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что новый штамм COVID-19 «омикрон» пока не вызвал ни одного летального исхода.

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