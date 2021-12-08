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Путин призвал увеличить мегагранты на исследования в науке

Марина Крижановская
21:47 08.12.2021
Российский президент сказал, что необходимо увеличить объем метагрантов на научные исследования и срок реализации проектов в рамках гранта.
Путин призвал увеличить мегагранты на исследования в науке
© Фото: pexels.com
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В среду президент России Владимир Путин провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус». В ходе нее он прокомментировал снизившееся грантовое субсидирование научной деятельности.

«Как-то незаметно для меня с начальных 150 млн рублей это (размер гранта - прим. ред.) спустилось почему-то до 90 млн рублей. Правда, я не слышал, что еще собираются понизить», - сообщил он.

Путин добавил, что срок реализации проектов грантовых программ понизился до 3 лет.

«Конечно, нам нужно к этому вернуться, нужно увеличить и сам объем мегагранта, если мы хотим, чтобы он привлекал исследователей самого высшего уровня. И, конечно, нужно делать так, чтобы видели развитие этой работы», - сказал президент.

Он добавил, что срок реализации проектов в рамках гранта необходимо увеличить до 5 лет. На втором этапе необходимо добавить еще 3 года. Он призвал стараться двигаться в таком направлении.

Ранее во время этой встречи Путин заявлял, что планируется проведение совместного заседания Совета по науке при Президенте и Госсовета. Он сообщил о необходимости определения задач на будущее и продолжения развития российской науки.

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