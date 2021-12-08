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Президент РФ сообщил о планах по проведению совместного заседания Совета по науке и Госсовета

Марина Крижановская
21:13 08.12.2021
Президент сообщил, что необходимо определять задачи на будущее и продолжать развивать российскую науку.
Президент РФ сообщил о планах по проведению совместного заседания Совета по науке и Госсовета
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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В среду президент России Владимир Путин сообщил, что планируется проведение совместного заседания Совета по науке при Президенте и Госсовета. Во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых он сообщил, что пора определять задачи на будущее.

«Кстати говоря, эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение, потому что совсем скоро у нас должно состояться совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета», - сказал Путин.

Президент отметил, что проведение такого мероприятия позволит сформулировать задачи для развития «этой важнейшей сферы деятельности». Он добавил, что с начала 2000-ых годов число молодых ученых в России выросло в 2 раза, равно как и престиж этой сферы человеческой деятельности.

«Хочу напомнить, что в начале 2000-ых у нас ученых до 40 лет было менее 25%. А сегодня это почти 50% - до 40 лет. Все-таки это говорит о том, что несмотря на трудности и сложности, они есть, их много, и наверняка вы сегодня мне о них расскажете, я постараюсь как-то на это отреагировать, все-таки престиж научной деятельности, престиж ученого, исследователя - он в значительной степени вырос», - заявил Путин.

Президент добавил, что, согласно опросам общественного мнения, 60% родителей старшеклассников хотят, чтобы их дети занялись исследовательской деятельностью. Он сказал, что очень рад этой значительно изменившейся ситуации.

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