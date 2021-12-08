Лавров в разговоре с Мирзояном отметил необходимость делимитации границы Армении с Азербайджаном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал главе МИД Армении Арарату Мирзояну на необходимость обеспечения скорейшего запуска работы по делимитации армяно-азербайджанской границы. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства после телефонного разговора дипломатов.



«С российской стороны ударение сделано на необходимости обеспечить скорейший запуск работы по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией, а также перевести в практическую плоскость договоренности в рамках Трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических связей под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России», - говорится в заявлении.



Также сообщается, что Лавров и Мирзоян поговорили о международной повестке дня. Отмечается, что особое внимание было уделено реализации сочинских договоренностей.



«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание уделено ходу реализации сочинских договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 26 ноября 2021 года», - уточняется на сайте российского ведомства.

В МИД РФ ранее уже заявляли о важности скорейшего запуска делимитации армяно-азербайджанской границы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала факт того, что Россия находится в контакте как с Азербайджаном, так и с Арменией для перевода ситуации в мирное русло.