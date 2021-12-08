МВД: сотрудник ОМВД в Гольяново подозревается во взяточничестве

Один из сотрудников столичного ОМВД по району Гольяново подозревается во взяточничестве. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

Как указали в ведомстве, накануне в полицию обратился гражданин, заявивший, что ему была предложена сделка со стороны лица, будто бы имеющего связи в правоохранительных органах. В рамках сделки мужчине предлагалась помощь в уходе от уголовной ответственности за денежное вознаграждение.

Позже сотрудниками собственной безопасности было произведено задержание правонарушителя в момент передачи ему взятки. Как указывает ТАСС, в рамках данного дела в настоящий период проверяется подозреваемый из числа сотрудников ОМВД Гольяново.

Ранее пресса сообщала, что в здании отдела будто бы был перекрыт целый этаж для проведения специальной операции. Согласно информации СМИ, целью мероприятий якобы было задержание начальника уголовного розыска ОМВД Гольяново.