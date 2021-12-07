СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве

Пресса сообщила, что Федеральная служба безопасности в настоящее время будто бы осуществляет спецоперацию в ОВД Гольяново на территории Москвы. Для проведения мероприятия, согласно СМИ, был полностью перекрыт целый этаж здания.

В соответствии с неподтвержденной информацией, целью операции является задержание начальника уголовного розыска, который якобы подозревается во взяточничестве. Как указывает Telegram-канал Baza, сотрудник полиции будто бы пытался получить три миллиона рублей (а изначально якобы хотел пять миллионов), чтобы не возбуждать дело по статье «Подделка документов».

На данный момент «Звезда» не располагает официальным подтверждением указанных сведений.