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Президент РФ заявил о необходимости укреплять суверенитет для противодействия санкциям

Елизавета Потейчук
20:46 08.12.2021
Кроме того, Владимир Путин рассказал о впечатлении, что политические силы в США соревнуются в антироссийском настрое.
Президент РФ заявил о необходимости укреплять суверенитет для противодействия санкциям
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Российский суверенитет должен быть укреплен, чтобы оказывать эффективное противодействие санкциям в свой адрес. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в рамках встречи с молодыми учеными. Он также отметил, что Россия стала конкурентом для западных стран, так как выбилась из трудностей и начала развиваться. По мнению президента, Запад начал осуществлять политику сдерживания России.

«Поэтому как можно отвечать? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», - отметил глава российского государства.

При этом Путин добавил, что Россия оказывает конкуренцию Западу в таких отраслях, как производство, наука и энергетика. Со слов президента, «это уже не нравится». Владимир Путин также поделился впечатлением о том, что в США соревнуются политические силы, извлекая выгоду из санкций против России. Они не могут оставить это направление, однако американцам это сделать придется, считает российский лидер.

«Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно - не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать», - считает Путин.

На встрече с молодыми учеными Владимир Путин также назвал полной чушью введение санкций под предлогом безопасности США. Президент считает, что введение санкций против организаций сферы науки в России является попыткой сдерживания развития РФ.

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