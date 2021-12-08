МВД поощрит мужчину, который помог задержать стрелявшего в МФЦ

Начальник ГУ МВД России по городу Москве Олег Баранов принял решение поощрить гражданина, который оказал помощь сотруднику полиции при задержании мужчины, который открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский». Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

«Начальником Главка принято решение о поощрении неравнодушного гражданина, чьи отважные и решительные действия позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда, не дать преступнику скрыться с места происшествия», - цитирует его слова «МВД Медиа».

Так, правоохранителю в обезвреживании преступника помог очевидец, оказавшийся на месте событий. До прибытия оперативной группы мужчина оказал содействие старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву в удержании стрелявшего на месте. Также отмечается, что полицейскому удалось отбросить имевшееся у преступника оружие.

Ранее сам Георгий Домолаев рассказал, как задержал стрелявшего в МФЦ. Кроме того, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении Домолаева государственной наградой.