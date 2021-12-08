Байден сообщил, что встреча для обсуждения беспокойств РФ по поводу НАТО готовится на высоком уровне

Президент США Джо Байден заявил, что встреча, направленная на обсуждение обеспокоенности России активностью НАТО готовится на высоком уровне. Кроме того, американский президент подчеркнул, что в ходе переговоров участники будут затрагивать возможности применения каких-либо мер для снижения градуса на восточном направлении.

«Позитивная новость в том, что наши команды в постоянном контакте. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге», - рассказал Байден журналистам.

Кроме того, лидер США подчеркнул, что американская сторона не будет в одностороннем порядке применять силу против России в связи с обстановкой на Украине.

«Идея о том, что США будут в одностороннем порядке применять силу против России в случае ее вторжения на Украину, сейчас на повестке не стоит», - подчеркнул американский президент.

Ранее Джо Байден сообщил, что не рассматривает возможность ввода войск США на территорию Украины. Он уточнил, что разногласия с Россией по украинской тематике не станут поводом для ввода вооруженного контингента США на территорию Украины.