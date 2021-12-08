Байден сообщил, что не рассматривает возможность ввода войск США на территорию Украины
Американский президент сообщил, что разногласия с Россией по украинской тематике не станут поводом для ввода вооруженного контингента США на территорию Украины.
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время пресс-конференции возле Болого дома сообщил журналистам, что не рассматривает вероятность использования американских вооруженных сил по причине разногласий России и Украины.
На вопрос рассматривает ли он возможность ввода войск США на территорию Украины в связи с ситуацией у ее границ, американский президент дал отрицательный ответ.
«Это не рассматривается», - передает ТАСС его слова.
Ранее президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели двухчасовые переговоры посредством закрытой онлайн-конференции. Во время переговоров затрагивалась украинская тематика и попытки освоения НАТО территории Украины.