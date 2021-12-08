Глава Минэкономразвития заявил, что экономика РФ прочнее, чем «некоторым кажется»
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика гораздо прочнее, чем кажется или «хотелось бы верить некоторым». По его словам, финансово-экономический блок правительства готов к самым разным сценариям стран Запада с ужесточением санкций.
«Главный залог - это, конечно, все-таки развитие нашей экономики, которая показала, что она существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить», - подчеркнул глава Минэкономразвития в беседе с журналистами.
Кроме того, Решетников заявил, что в Минэкономразвития есть понимание о дальнейшей стратегии действий. Министр также выразил надежду, что все решения будут приниматься благоразумно и не под воздействием эмоций. Решетников также акцентировал внимание на том, что наша страна преумножила свой суверенитет во всех сферах финансовой жизни за последние годы.
«Безусловно, мы внимательно к этому ко всему относимся, и разные сценарии, министерство финансов этим очень плотно занимается, в правительстве есть рабочая группа по этим вопросам. В то же время, вы знаете, что все эти слова звучат не первый раз, и не второй, и не третий», - говорит Решетников.
Ранее президент России Владимир Путин назвал экономическую динамику в России позитивной. Он подчеркнул, что за последние десять месяцев ВВП вырос почти на 5%.