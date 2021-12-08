Зеленский дал оценку переговорам Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах президента России Владимира Путина с американским коллегой в положительном ключе. Однако более расширенный комментарий украинский лидер давать отказался.

«Я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом Российской Федерации», - отметил Зеленский в рамках брифинга, который он провел с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Украинский президент отметил, что прокомментирует детали диалога Путина и Байдена после его встречи с американским лидером. При этом Зеленский заявил, что «было выбрано такое время», когда отвечал на вопрос о назначении дня встречи.

Ранее Зеленский заявил, что согласовал позиции с США перед разговором Путина и Байдена. Президент Украины ответил, что Киев и Вашингтон пришли к договоренности и далее «действовать совместно и скоординированно».