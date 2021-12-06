Зеленский заявил, что согласовал позиции с США перед разговором Путина и Байдена

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что проводил беседу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном накануне переговоров президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. По словам главы Украины, в процессе разговора стороны согласовали свои позиции.

Зеленский отметил, что Киев и Вашингтон пришли к договоренности и далее «действовать совместно и скоординированно».

«Благодарен стратегическому партнеру и союзнику... Ничего об Украине без Украины», - указал президент в Twitter.

Ранее Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой о дополнительной финансовой помощи в виде долгосрочной программы на ближайшие годы. В соответствии с сообщениями Киева, уже начаты переговоры с Брюсселем по поводу размера финансирования.