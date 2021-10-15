Пеле заявил, что выздоравливает и готов снова сыграть в футбол

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле, выздоравливающий после операции, заявил об улучшении состояния и готов вскоре сыграть в футбол.

«Слава Богу, я чувствую себя хорошо, я чувствую себя лучше и даже готов сыграть в футбол в воскресенье», - сообщил Пеле в видеопослании, опубликованном в Instagram его дочерей.

Но после трехкратный чемпион мира дал понять, что обещание играть снова в футбол является скорее шуткой.

Всемирно известный бразильский 80-летний футболист Пеле перенес операцию по удалению новообразования толстой кишки. Спортсмен сообщал, что чувствует себя хорошо и переживать за его состояние не стоит.

Пеле является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок в 1958, 1962 и 1970 годах. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Является лучшим спортсменом двадцатого века по версии Международного Олимпийского комитета.