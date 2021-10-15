Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Пеле заявил, что выздоравливает и готов снова сыграть в футбол

Кира Карон
06:27 15.10.2021
Футболист был выписан из больницы две недели назад.
Пеле заявил, что выздоравливает и готов снова сыграть в футбол
© Фото: Ray Tang ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле, выздоравливающий после операции, заявил об улучшении состояния и готов вскоре сыграть в футбол.

«Слава Богу, я чувствую себя хорошо, я чувствую себя лучше и даже готов сыграть в футбол в воскресенье», - сообщил Пеле в видеопослании, опубликованном в Instagram его дочерей.

Но после трехкратный чемпион мира дал понять, что обещание играть снова в футбол является скорее шуткой.

Всемирно известный бразильский 80-летний футболист Пеле перенес операцию по удалению новообразования толстой кишки. Спортсмен сообщал, что чувствует себя хорошо и переживать за его состояние не стоит. 

Пеле является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок в 1958, 1962 и 1970 годах. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Является лучшим спортсменом двадцатого века по версии Международного Олимпийского комитета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.