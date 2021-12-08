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Стала известна стоимость минимального «новогоднего набора»

Марина Крижановская
17:52 08.12.2021
Минимальный «новогодний набор» в 2021 году может стоить на 19% выше уровня прошлого года.
Стала известна стоимость минимального «новогоднего набора»
© Фото: Ivan Makeev, Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
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Подготовка к Новому, 2022 году для россиян обойдется минимум в пять тысяч рублей. В средний чек «новогоднего набора» входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины.

Так, искусственная ель подорожала на 23% в сравнении с ноябрьскими ценами в 2020 году и составила 3 196 рублей. Об этом сообщает аналитический ресурс «Чек Индекс».

Стоимость гирлянды увеличилась на 4%, средний чек которой составляет 485 рублей.

На 19% подорожал набор елочных шаров, средний чек которых составляет 392 рубля.

Новогодняя звезда в сравнении с ценами ноября 2020 года подорожала на 19% и составила 178 рублей.

Мишура оценивается в 106 рублей, подорожав на 7% к ноябрю 2020 года.

Шампанское и мандарины подорожали на 8% и 7% соответственно, средний чек которых составил 465 и 113 рублей в сравнении с ценами ноября 2020 года.

Таким образом, минимальный «новогодний набор» в 2021 году может составить 4 935 рублей, что на 19% выше уровня прошлого, 2020 года.

Аналитики «Чек Индекс» отмечают, что на 80-90% выросло общее число покупок новогодней атрибутики в сравнении с ноябрем 2020 года. Эксперты связывают рост продаж с ранним наступлением холодов и снежными циклонами в середине ноября. Также авторы исследования отмечают, что большинство продаж осуществляется онлайн, посредством Интернет.

Ранее эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова поделилась информацией, как можно сэкономить на стоимости новогоднего стола, приобретая продукты с длительным сроком хранения задолго до предновогодней суеты.

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