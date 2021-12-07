Эксперт объяснила, как сэкономить на продуктах к новогоднему столу

Рост цен на продукты перед Новым годом объясняется сразу несколькими причинами. Об этом «Звезде» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Она объяснила, что в этом году инфляция превысила показатели прошлого года, причем эта тенденция характерна для всех стран мира.

«Во всем мире высокая продовольственная инфляция, то есть действительно растут в первую очередь цены на продовольствие, и действительно, из-за этого фактора мы затратим гораздо больше денег на новогодний стол в этом году, чем в предыдущие годы», - указала специалист.

Она подчеркнула, что основа инфляции, особенно продовольственной, условия сельскохозяйственного производства и усиливающий его фактор пандемии. Кроме того, цены растут и из-за повышенного спроса перед праздниками.

«В этом мы не одиноки, инфляция продовольственная наблюдается во всех странах, а перед Новым годом сейчас еще наблюдается такой фактор, как повышенный спрос, то есть перед праздниками кто-то закупался заранее, а кто-то в силу разных причин начинает закупать товары к праздничному столу в декабре, понятно, что какие-то товары с ограниченным сроком хранения, годности, мы не купим те же яйца за три месяца, в отличие от консервированного горошка», - добавила Долгова.

По ее словам, согласно основам рыночной экономики, повышенный спрос на товары приводит к росту цен на них. В частности, торговые сети поднимают цены, с тем чтобы не допустить голых прилавков, не допустить дефицита товаров, резюмировала эксперт.

В свою очередь, диетолог Михаил Гинзбург обратил внимание, что россияне за новогоднюю ночь в разы переедают, поэтому посоветовал соблюдать умеренность, в том числе и во время праздничных застолий.