Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснила, как сэкономить на продуктах к новогоднему столу

Светлана Иванова
10:00 07.12.2021
Продукты с длительным сроком хранения стоит приобретать за три месяца до предновогоднего ажиотажа, считает специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

Рост цен на продукты перед Новым годом объясняется сразу несколькими причинами. Об этом «Звезде» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Она объяснила, что в этом году инфляция превысила показатели прошлого года, причем эта тенденция характерна для всех стран мира.

«Во всем мире высокая продовольственная инфляция, то есть действительно растут в первую очередь цены на продовольствие, и действительно, из-за этого фактора мы затратим гораздо больше денег на новогодний стол в этом году, чем в предыдущие годы», - указала специалист.

Она подчеркнула, что основа инфляции, особенно продовольственной, условия сельскохозяйственного производства и усиливающий его фактор пандемии. Кроме того, цены растут и из-за повышенного спроса перед праздниками.

«В этом мы не одиноки, инфляция продовольственная наблюдается во всех странах, а перед Новым годом сейчас еще наблюдается такой фактор, как повышенный спрос, то есть перед праздниками кто-то закупался заранее, а кто-то в силу разных причин начинает закупать товары к праздничному столу в декабре, понятно, что какие-то товары с ограниченным сроком хранения, годности, мы не купим те же яйца за три месяца, в отличие от консервированного горошка», - добавила Долгова.

По ее словам, согласно основам рыночной экономики, повышенный спрос на товары приводит к росту цен на них. В частности, торговые сети поднимают цены, с тем чтобы не допустить голых прилавков, не допустить дефицита товаров, резюмировала эксперт.

В свою очередь, диетолог Михаил Гинзбург обратил внимание, что россияне за новогоднюю ночь в разы переедают, поэтому посоветовал соблюдать умеренность, в том числе и во время праздничных застолий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:39 В стране и мире
Видео
Москвичей призывают воздержаться от поездок на автомобилях из-за сильного снегопада
10:19 В стране и мире
Вирусолог назвал омикрон-штамм живой вакциной
10:06 В стране и мире
Песков заявил, что Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке»
10:00 В стране и мире
Видео
Эксперт объяснила, как сэкономить на продуктах к новогоднему столу
08:30 В стране и мире
СМИ: новые санкции США в отношении РФ могут затронуть обмен валют
Популярное
Видео
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.