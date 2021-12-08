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Актер Артамонов рассказал о полицейском, задержавшем стрелявшего в МФЦ

Алексей Курильченко
17:38 08.12.2021
Старший лейтенант МВД произвел на актера благоприятное впечатление с самого начала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Актер Илья Артамонов, оказавшийся в МФЦ «Рязанский» во время вооруженного нападения, рассказал «Звезде» о старшем лейтенанте Георгии Домолаеве, который задержал напавшего. Сотрудник МВД еще до нападения произвел на артиста благоприятное впечатление.

«Мы с ним целый день контактировали, он очень приятный сотрудник, мы с ним нормально общались, очень вежливо со мной обращался», - рассказал актер.

После того как в здании прозвучала сигнализация и звуки выстрелов, Артамонов покинул МФЦ. Он до самого конца не осознавал, что происходит. Сначала он подумал, что в здании начался пожар из-за взрыва газового баллона. Но потом он увидел женщину с окровавленной рукой и понял, что произошло нападение. Домолаева актер увидел, уже когда выбрался из здания МФЦ.

«Я вышел и увидел лейтенанта Домолаева, который пытался остановить преступника. Я видел, что мужчина пытается вытащить что-то из-за пояса. Домолаев кричал, что это пистолет. Я думал - надо либо убегать, либо нападать. Ведь если он пистолет достанет, то застрелены будут все. И я решил рвануть вперед. Домолаев начал заводить его руки за спину, я придавил шею мужчины коленом. Я считаю, что Домолаев большой молодец, он первым пошел на мужчину - без оружия хотел защитить людей от вооруженного психа», - рассказал Артамонов.

Ранее актер рассказал о событиях во время нападения в МФЦ. Он предположил, что совершивший нападение мужчина заранее планировал свои действия - об этом говорит большое количество оружия и патронов, которые у него нашли.

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