Путин заявил, что РФ в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности

Президент России Владимир Путин после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом заявил, что в течение недели со стороны РФ будут представлены предложения для США в сфере безопасности.

«Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности она должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Мы уже договорились, что продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение недели, мы дадим их американской стороне на рассмотрение», - рассказал Путин.

Кроме того, глава российского государства заявил, что РФ и США создадут совместную структуру для решения вопросов сферы безопасности. По словам президента, она позволит профессионально заниматься проблемами данной проблематики.

Также Путин выступил за жизнеспособное урегулирование проблемы Кипра. Президент России выступил за урегулирование кипрской проблематики в рамках резолюции ООН.