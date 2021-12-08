Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что РФ в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности

Елизавета Потейчук
17:11 08.12.2021
Президент России также отметил, что РФ и США создадут совместную структуру для решения вопросов в сфере безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом заявил, что в течение недели со стороны РФ будут представлены предложения для США в сфере безопасности.

«Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности она должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Мы уже договорились, что продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение недели, мы дадим их американской стороне на рассмотрение», - рассказал Путин.

Кроме того, глава российского государства заявил, что РФ и США создадут совместную структуру для решения вопросов сферы безопасности. По словам президента, она позволит профессионально заниматься проблемами данной проблематики.

Также Путин выступил за жизнеспособное урегулирование проблемы Кипра. Президент России выступил за урегулирование кипрской проблематики в рамках резолюции ООН.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ признал вину
17:15 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что на Украине при вступлении в НАТО разместят угрожающее РФ оружие
17:01 В стране и мире
Видео
В центре Манхэттена подожгли 15-метровую рождественскую елку
16:38 В стране и мире
Эксперт опроверг угрозу «мертвых» банковских карт
16:21 В стране и мире
Начальник штаба обороны ВС Индии погиб в авиакатастрофе
Популярное
Видео
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Видео
Эксперт рассказал, как туристы на орбите помогут сделать следующий шаг в космонавтике
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.