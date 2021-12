В стране и мире В центре Манхэттена подожгли 15-метровую рождественскую елку Светлана Иванова Поджигателя задержали, о его мотивах не сообщается. © Видео: sinstresschaoz, TikTok © Фото: sinstresschaoz, TikTok Читайте нас на: В центре Манхэттена в Нью-Йорке подожгли рождественскую елку. Пятнадцатиметровое праздничное дерево, украшенное гирляндами и новогодними игрушками, вспыхнуло в ночь на среду, 8 декабря. Елка располагалась возле здания американского телеканала Fox News. Власти города ведут расследования происшествия. Известно об одном задержанном - мужчине 49 лет, его застали на месте преступления. Как сообщает The New York Times, когда пожар был потушен, возле дерева нашли баллончик с аэрозолем. Верх елки полностью выгорел, от нее остался лишь каркас. По данным ABC7 New York, мужчину, который карабкался по дереву, заметила служба безопасности. У поджигателя имелась зажигалка. Как сообщили телеканалу в полиции, нарушитель действовал в одиночку, его поступок не сочли «преднамеренным или политически мотивированным». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика