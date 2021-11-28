Рождественская елка Байдена обойдется американцам в 139 тысяч долларов

Первая за президентский срок Джо Байдена рождественская елка, которая будет установлена в качестве праздничного украшения вблизи Белого дома, якобы обойдется властям в 139 тысяч долларов. Такую информацию сообщает американская пресса.

Такие средства, согласно данным прессы, отведены на поиск, доставку и пересадку дерева. Соответствующий контракт будто бы был оформлен еще в сентябре этого года. При этом, согласно СМИ, елка в 2019 году стоила еще дороже - 160 тысяч долларов.

Еще 171 тысяча долларов, как указывает пресса, будет выделена Службой национальных парков для разворачивания торжественного зажигания рождественской елки во всем масштабе. Официальная церемония, согласно TMZ, назначена на 2 декабря.