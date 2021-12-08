Эксперт опроверг угрозу «мертвых» банковских карт

Эксперт по кибербезопасности Сергей Шерстобитов в комментарии «Звезде» сказал, что не видит принципиальной угрозы для возникновения ущерба клиенту при наличии у него «мертвых» банковских карт. В таком случае эти карты несут такие же риски, как и любая другая карта, которая есть у клиента.

«Если мы говорим о наличии карт в разных банках, то это увеличивает риски утечки и распространения информации. Если у клиента несколько карт в одном банке, то наличие какой-то дополнительной не является принципиальной угрозой, пусть даже по ней не совершаются транзакции», - сообщил он.

Шерстобитов подчеркнул, что клиенты сами оставляют огромное количество информации о себе в социальных сетях, посещая какие-либо учреждения, включая данные паспорта, что является уловкой для мошенников.

«Надо быть аккуратным в целом. Все эти действия имеют определенные риски», - предупредил он.

Эксперт добавил, что объем информации, хранящейся по банковским картам, достаточно большой и позволяет злоумышленникам получать доступ к банковским счетам, используя социальную инженерию, и воровать деньги. Касательно дополнительных расходов, связанных с комиссией за обслуживание банковской карты, эксперт сообщил, что «это нормальное экономическое поведение здорового человека» и никаких рисков, связанных с кибербезопасностью, клиент не несет.

«Банк всегда уведомляет, что обслуживание карты стоит определенных денег. И это та цена, которую клиент либо принимает, либо нет», - добавил он.

Ранее другой эксперт Екатерина Семерикова комментировала, что наличие значительного количества банковских карт, не использующихся клиентами, чревато определенными рисками. Речь шла о нежелательных услугах, комиссии и возможной утечке данных, в том числе и в другие банки.