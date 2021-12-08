Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиян предупредили об опасности «мертвых» банковских карт

Светлана Иванова
12:09 08.12.2021
Речь идет о нежелательных комиссиях, навязывании услуг и возможной утечке данных, рассказала эксперт.
Россиян предупредили об опасности «мертвых» банковских карт
© Фото: Achim Duwentäster, imago, Globallookpress
Читайте нас на:

Наличие банковских карт, которыми клиент не пользуется, чревато рядом рисков. Об этом предупредила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова. По словам специалиста, речь идет о нежелательных комиссиях, навязывании услуг и возможной утечке данных.

«За некоторые из них (банковские карты. - Прим. ред.) может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть», -  пояснила эксперт в комментарии РИА Новости.

Она обратила внимание, что сейчас часто используются карты с рядом условий для бесплатного обслуживания, начиная от минимальной суммы на счете и заканчивая суммой транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода.

Также в банках хранятся персональные данные клиентов, поэтому есть как вероятность столкнуться со звонками из колл-центров и сообщениями с предложениями ненужных продуктов, так и риски, отметила специалист.

«Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки», - указала Семерикова.

По последней информации Банка России, число «мертвых» карт в третьем квартале составляет около 95,5 миллиона единиц.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:01 В стране и мире
Видео
Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение
12:09 В стране и мире
Россиян предупредили об опасности «мертвых» банковских карт
12:45 В стране и мире
В Госдуме приняли законопроект о расширении полномочий полиции
11:21 Армия
Видео
Шойгу дал старт укладке железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа
11:13 В стране и мире
Инфекционист назвала омикрон-штамм последней мутацией COVID-19
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, как туристы на орбите помогут сделать следующий шаг в космонавтике
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Украинская проблематика в переговорах Путина и Байдена заняла преобладающее место
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.