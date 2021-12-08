Россиян предупредили об опасности «мертвых» банковских карт

Наличие банковских карт, которыми клиент не пользуется, чревато рядом рисков. Об этом предупредила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова. По словам специалиста, речь идет о нежелательных комиссиях, навязывании услуг и возможной утечке данных.

«За некоторые из них (банковские карты. - Прим. ред.) может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть», - пояснила эксперт в комментарии РИА Новости.

Она обратила внимание, что сейчас часто используются карты с рядом условий для бесплатного обслуживания, начиная от минимальной суммы на счете и заканчивая суммой транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода.

Также в банках хранятся персональные данные клиентов, поэтому есть как вероятность столкнуться со звонками из колл-центров и сообщениями с предложениями ненужных продуктов, так и риски, отметила специалист.

«Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки», - указала Семерикова.

По последней информации Банка России, число «мертвых» карт в третьем квартале составляет около 95,5 миллиона единиц.