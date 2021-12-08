Вещество в виноградных косточках оказалось эликсиром долголетия

Инъекции процианидина C1 - вещества, которое содержится в экстракте виноградных косточек, оказались способны продлить жизнь старым мышам. В ходе эксперимента ученые из США и Китая провели испытания 46 экстрактов растений, выявляя антивозрастные свойства. Действие процианидина С1, в котором обнаружили способность подавлять воспалительные процессы, протестировали на мышах.

Более 170 грызунам ввели вещество из виноградных косточек, при этом чуть больше половины подопытных животных были старыми. В результате ученые выявили, что общая продолжительность жизни мышей возросла на 9% и на 60% - оставшаяся продолжительность жизни. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Провели эксперименты с процианидином С1 и на грызунах с онкологией. В итоге инъекции в сочетании с химиотерапией уменьшили раковые опухоли. Аналогичный эффект наблюдался и с опухолевыми клетками человека, которые были имплантированы мышам. Здоровые клетки при инъекциях веществом из виноградных косточек никак не повреждались.