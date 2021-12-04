Нутрициолог перечислила мешающие похудеть фрукты

Нутрициолог Евгения Дегтянникова в беседе с РИА Новости назвала фрукты, которые человеку не стоит употреблять, если он стремится избавиться от лишних килограммов.

«В этом случае не стоит употреблять фрукты с высоким гликемическим индексом: банан, арбуз, манго, виноград, финики. А также не нужно съедать больше двух фруктов в день, иногда стоит ограничить до одного», — порекомендовала специалист.

Она объяснила, что гликемическим индексом называют скорость попадания глюкозы в кровь в ответ на потребление определенных продуктов. Чем выше данный показатель, тем больше скорость попадания глюкозы в кровь, тем сильнее будет ее скачок.

«А это значит, что гликемический индекс характеризует способность стимулировать выработку инсулина — главного гормона, который запускает глюкозу в клетку, за счет чего мы получаем энергию», — добавила Дегтянникова.

Ранее эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско дала рекомендации по питанию тем людям, которые хотят скорректировать вес. По ее словам, в ежедневный рацион необходимо включать овощи разных цветов.