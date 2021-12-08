Начальник штаба обороны ВС Индии погиб в авиакатастрофе

В результате крушения вертолета в штате Тамилнад на юге Индии погибли начальник штаба обороны Вооруженных сил Индии генерал Бипин Рават и его супруга Мадхулика. В общей сложности в авиакатастрофе из 14 человек, находившихся на борту, жертвами трагедии стали 13 человек.

«С глубоким сожалением сообщаем, что сейчас установили: генерал Бипин Рават, Мадхулика Рават и 11 других лиц, которые были на борту, погибли в результате несчастного случая», - сказано в сообщении ВВС Индии в Twitter.

Видео с места крушения вертолета в Тамиланде ранее опубликовали в Сети. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщает сайт NDTV, все были доставлены в медучреждение. На месте трагедии организовали поисковую операцию, в которой принимают участие местные жители.