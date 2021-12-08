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Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение

Алексей Курильченко
12:01 08.12.2021
В результате катастрофы пострадали несколько человек, о состоянии руководителя штаба обороны не сообщается.
© Видео: twitter, @ArjunVerma01 © Фото: twitter, @ArjunVerma01
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В индийском штате Таминланд потерпел крушение вертолет, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават. Всего на борту воздушного судна находились 14 человек, в том числе члены семьи руководителя.

По данным сайта NDTV, в результате крушения пострадали несколько человек, они были доставлены в больницу. Видео с места крушения опубликовали в Twitter, на кадрах видны полыхающие обломки вертолета. На месте крушения организована поисковая операция, в ней принимают участие местные жители.

Ранее на полигоне в Азербайджане в ходе учений разбился военный вертолет. В результате катастрофы погибли люди, есть раненые. О точном числе жертв и пострадавших не сообщается.

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