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Посол РФ сообщил о возможности россиян въехать в Венгрию по сертификату о вакцинации

Алексей Курильченко
15:42 08.12.2021
Граждане Венгрии, в свою очередь, при въезде в Россию должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Посол РФ сообщил о возможности россиян въехать в Венгрию по сертификату о вакцинации
© Фото: Omar Marques, ZUMAPRESS, Globallookpress
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При въезде в Венгрию граждане России могут предоставить российский сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил посол России в стране Евгений Станиславов ходе интервью для журнала Magyar Demokrata. Он отметил, что между странами действует облегченный режим въезда.

«На текущий момент между нашими странами действует максимально облегченный режим въезда. Так, граждане Венгрии могут приехать в Россию по предъявлению отрицательного ПЦР-теста, а российские граждане приезжают в Венгрию по национальным сертификатам о вакцинации. Что касается признания венгерских сертификатов в России, то сейчас этот вопрос находится в стадии проработки», - сказал посол в интервью на сайте посольства РФ в Венгрии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что в стране прошла самая успешная в Евросоюзе кампания по вакцинации от COVID-19. Во многом это стало возможным благодаря поставкам российской вакцины «Спутник V».

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