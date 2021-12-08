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Власти США испугались, что Путин решил «воссоздать СССР»

Анна Берестовая
01:54 08.12.2021
Виктория Нуланд озвучила подозрения американских властей относительно «планов» Путина.
Власти США испугались, что Путин решил «воссоздать СССР»
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress
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В Соединенных Штатах выразили обеспокоенность в связи с подозрениями по поводу якобы наличествующего «желания» президента РФ Владимира Путина воссоздать СССР. О возможности существования подобных «планов» российского лидера заговорила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Согласно ее словам, у американских властей существуют опасения, что подобный проект глава Российской Федерации будто бы задумал в качестве своего политического наследия. Более того, Нуланд обеспокоилась, что «амбиции» Владимира Путина могут простираться даже дальше границ бывшего Советского Союза.

С предположением о «захватнических устремлениях» заместитель госсекретаря связала и распространенные на Западе обвинения России в намерении вторгнуться на территорию Украины, которые самой Россией неоднократно отрицались. Нуланд отметила в связи с этим, что в настоящее время украинская армия якобы достаточно подготовлена, чтобы война с ней была «кровопролитной и трудной».

«Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны», - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сведения американской прессы о некоей «эвакуации граждан США» с территории Украины, организованной в связи с «агрессией» со стороны РФ. Дипломат назвала публикации СМИ «выбросом фейкового мусора».

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