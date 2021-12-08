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Следователи разрабатывают версию о спланированном покушении на МФЦ

15:18 08.12.2021
Нападавший на МФЦ унес из дома все свои сбережения и вещи.
Следователи разрабатывают версию о спланированном покушении на МФЦ
© Фото: ГСУ СК России по г. Москве
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Нападавший на МФЦ в Москве Сергей Глазов, направляясь туда, захватил с собой все свои сбережения: 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов и 20 тысяч рублей купюрами разного номинала. У него были найдены 20 патронов, 3 газовых баллончика, 12 батарей, соединенных проводами, и переделанный пистолет ISSC M22, из которого производилась стрельба в МФЦ. Об этом сообщает Telegram-канал «112».  В квартире нападавшего не было обнаружено каких-либо денег, что натолкнуло следователей на мысль, что он возвращаться туда уже не планировал.

Седьмого декабря подполковник в отставке Сергей Глазов осуществил нападение посредством стрельбы на ГБУ «Жилищник», а затем на МФЦ, располагающиеся в одном доме. В результате данного происшествия два человека погибли, еще четверо, среди которых ребенок 10 лет, пострадали.

Следователи усомнились в психическом здоровье нападавшего на МФЦ Сергея Глазова, поскольку тот не сумел внятно объяснить причину такого своего поступка. Однако ранее поступала информация, что на учете в наркодиспансере и у психиатра не состоит, судимостей не имеет. По предварительной версии конфликт спровоцировало нежелание нападавшего надевать защитную маску на лицо.

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