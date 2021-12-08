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Путин поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ

Елизавета Потейчук
15:15 08.12.2021
Президент России выразил надежду на налаживание дальнейших контактов с избранным канцлером.
Путин поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу по случаю вступления в должность федерального канцлера Германии. Президент отметил в телеграмме, что двусторонние отношения России и Германии имеют большое значение не только для нашей страны, но и для всей Европы. Путин также выразил надежду на налаживание контактов с новым канцлером.

«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с Вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», - цитирует пресс-служба Кремля поздравление российского лидера.

Ранее Владимир Путин встретился с премьер-министром Греции в Сочи. Российский президент отметил позитивное развитие отношений между Грецией и РФ, а также отметил, что визит премьера состоялся в год двухсотлетия греческой революции.

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